傳所羅門群島將驅逐台灣大使　改與大陸建交

南太平洋島國所羅門群島近日傳出擬與台灣斷交，改與中國大陸建交。所羅門的《島嶼太陽報》（Island Sun）周一（16日）報道，所國政府準備以干預內政為由，驅逐台灣駐當地大使廖文哲。《所羅門星報》同日報道，總理索加瓦雷將在周六（21日）前往美國紐約聯合國大會時公布決定。

《島嶼太陽報》報道指，有兩名前反對派國會議員向索加瓦雷展示一份文件，顯示有曾出訪台灣的部長級官員，承諾給每人100萬美元（約780萬港元），利誘他們繼續支持與台灣的外交關係。索加瓦雷其後傳召廖文哲，指對台灣干預內政感到失望，並下令司法部為驅逐廖文哲作準備，但司法部拒絕評論報道。

消息人士向《所羅門星報》透露，索加瓦雷希望在下周初作出決定，以便他在出席聯合國大會期間宣布，負責審視對台關係的跨黨派特別工作組已於上周五（13日）向國會提交報道，工作組將於周二（17日）與內閣及黨團開會，預計屆時公布決定。工作組建議所國政府放棄對台邦交，改與大陸建交，以獲得更大利益。

所國外長馬瑞雷周一由台灣返國，將向索加瓦雷提交報告。所國國會外交委員會主席凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）亦需向內閣提交報告，但預料會延期。他對索加瓦雷不等外交委員會報告，便決定與大陸建交感失望，他指跨黨派特別工作組建議在十一前與陸方建交，認為所國是在配合陸方節奏。

台灣的總統府發言人丁允恭回應指，外交單位正密切注意，盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京衝擊區域的安全穩定。外交部次長徐斯儉周一率高階代表團訪問所羅門群島，討論雙邊關係。