台警破陸資「一條龍」賭網逮74人　涉資逾50億人民幣

台灣刑事局電信偵查大隊周一（16日）通報，當局今年7月偵查發現「bet365」等賭博網，包含體育簽賭、真人視訊、電子遊戲等博弈項目，並疑透過陸資在台，成立2間分工完備的博弈公司，營運有關網站，建立「一條龍」賭博產業鏈，供陸客豪賭，1年內已涉逾50億元人民幣（約55億港元）賭資。當局逮捕劉姓男主犯等74人，依涉觸犯賭博罪移送法辦。

通報稱，當局今年7月偵查發現「bet365」等賭博網，包含體育簽賭、真人視訊、電子遊戲等博弈項目，並疑透過陸資在台建立「桔子數位」、「螞蟻數位」2間分工完備的博弈公司。通報續稱，2間博弈公司地處台中七期豪宅商辦大樓，內部層層控制刷卡及按指紋進出，員工上班後，還要交出手機禁止通訊。

通報表示，當局動員近百名警力，一舉攻破博弈公司據點，逮捕劉男等74名疑犯，當中包括7名大陸籍人士。警方稱，涉案的大陸非法賭博業者為躲避當地公安追緝，決定在境外設置營運據點；因看上台灣在工程技術、線上客服方面人才充沛，人力素質及敬業精神皆遠高於大陸水準，遂在台成立上述2間公司。

通報提到，台警在現場查扣證物電腦主機122部、螢幕173部、手提電腦10部、行動電話215部、平板電腦4部、伺服器2部、閉路電視主機2部、門禁管制器1組、點鈔機及現金287,800元（新台幣‧下同，約7.4萬港元）。疑犯經錄取口供後，解送到台中地檢署複訊；桔子數位公司現場劉姓負責人，以30萬元（約7.7萬港元）交保；螞蟻數位公司現場賴姓負責人以20萬元（約5.1萬港元）交保。

據悉該批疑犯從底層技術的遊戲串接、網站排行改良、賭博網站維護、美工設計，一直到賭弈遊戲推廣、攬客、客服中心等，均以一條龍方式包辦，等於在台建立完整的博弈產業鏈。該賭博網站伺服器設於美國，至於網絡維護和客戶服務，則由台灣兩家公司處理。

警方補充，兩間涉案公司表面上有專業形象網站，以「優於業界的薪資福利」、「優於勞基法特休制度」等招徠，在各大人力銀行網站招募新血；又稱網站方不斷闡述公司如何透過「數據」驅動技術及策略的發展，強調公司正處積極擴張期，擁有「透明暢通的升遷機制」等；加上公司的工作環境符合年輕人需求，故前往應徵的人絡繹不絕。