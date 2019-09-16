夫妻疑陷套路貸陷阱　借2500人仔1月後還8萬元

江蘇徐州一名史姓男子近日向內媒表示，他與妻子通過手機軟件貸款2500元（人民幣‧下同，約2817.7港元）。兩人借得1950元（約2197.8港元）後，史妻又先後下載30多個網貸App，透過「拆東牆補西牆」形式來借款還款。然而兩人還了4萬多元（約4.5萬港元）後，仍有4萬多元欠款，夫妻懷疑自己陷入「套路貸」陷阱。徐州豐縣警方已立案調查。

史男兩夫婦均為「90後」，兩人在徐州縣城開了一間美甲店。今年8月初，史妻因要還信用卡貸款，史妻通過手機App貸款2500元，可實際到款只有1950元；餘下550元（約620港元）則屬服務費和利息，還款期是1星期。由於史妻無法還錢，原先的App平台向史妻推薦另外兩個平台，讓她借錢把之前的2500元還上。

據悉相關借款流程十分簡單，只需填上借款人的姓名、身份證號，通過人臉識別就可直接貸款。史男表示，他透過上述網貸App平台借款，「到手1500元（約1691港元），我們連本加利還3000元（約3381.5港元），就這樣來回還。」又稱該批平台賺的，就是高額利息和逾期費，一旦到期不還錢，有的平台每天就收取500多元。

鑑於兩夫妻未能償還債務，借貸平台常致電騷擾和催收欠款，還說出各種侮辱性的話；相關平台職員更稱，「我們是高利貸，利息就是高的啊，不合法怎麼了，本來就不是正規的啊。」此外，該批職員致電時用的都是網絡號碼，夫妻兩人無法查詢到號碼歸屬地。

有法律專家稱，兩夫妻所遭遇的貸款模式，基本可判斷為「套路貸」；又稱一般7天到14天歸還貸款金額，周利息達到驚人的20%到30%；年利息甚至可能是本金的10幾倍，遠遠高於受國家保護的36%的年利息，已嚴重違法。