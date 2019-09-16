中紀委刊物揭廳官涉貪　「雞經過也要下蛋再走」

江蘇省經濟和信息化委員會原黨組成員郗同福，2018年3月因涉貪受查，5月被雙開（開除黨籍及公職），同年12月判囚12年，並處罰金150萬元人民幣（約169萬港元）；受賄所得和孳息5800萬元人民幣（約6534萬港元）上繳國庫。中紀委機關刊物《中國紀檢監察雜誌》最新一期，報道了郗的崛起與斂財之路。

該篇名為《生財有「道」終入獄》的文章，講述現年67歲的郗同福如何從一個沿街乞討的小孩，成長為一名副廳級幹部，最終淪為階下囚的經歷。文章稱，坐擁65套房產和30個車位的郗同福，連同妻弟等人成立土石方工程隊，利用職權承攬工程斂財；又稱其妻原為某單位機關黨委副書記，涉參與收受禮品禮金，並長期佔用郗的公務車。

文章表示，郗同福被查後，從其親友處搜出字畫95件、首飾工藝品17件、不動產權屬證書34套和2.36萬元美元（約18.5萬港元）；更引述郗同福言論，稱「我在這10幾年時間裡，時刻不忘為自己、為親友謀取私利，沒有條件時等機會創造條件，有條件時我絕不放過，就是老母雞從家門前經過，我也要捉回家下個蛋後再放走。」