資料庫︰呂秀蓮曾入獄　去年退出民進黨

75歲的呂秀蓮，曾因1979年的「美麗島事件」而身陷囹圄，出獄後積極投身政治，並曾任兩屆副總統。但去年她計劃參選台北市長時，5月突然宣布退出民進黨，震驚政壇，亦令外界關注她是否有意問鼎總統之位。

呂秀蓮生於日治台灣新竹州桃園郡桃園街，是美國哈佛大學法學碩士。1978年，美國與中華民國斷交，呂放棄她在哈佛大學繼續攻讀博士學位的機會，回台灣投身基層選舉。呂曾因加入《美麗島》雜誌社，被國民黨政府以「暴力叛亂」罪名起訴，因而入獄。

其後呂秀蓮於1996代表民進黨參選桃園縣長，並成功當選。此後她更上一層樓，2000年與陳水扁搭檔，代表民進黨參選總統，成為台灣首位女性副總統，2004年「陳呂配」再次贏得選舉。

她之後多番有意角逐總統，2007年3月，她宣布參加黨內的總統初選，擬於2008年代表民進黨參選，惟因黨員投票階段落後謝長廷，宣布退出初選。2011年2月，她宣布參加2012年總統大選，但到3月宣布退選，並辭去中執委一職。

去年2月1日，呂正式宣布參選台北市長，但到5月發表聲明，退出民進黨，在聲明中稱「道不同，不相為謀！」到8月5日，她宣布退選台北市長，指為避免民進黨將敗選責任推到她身上；還說民進黨的參選人姚文智民調支持度低出乎她意料。