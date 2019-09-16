加熱釋放氫氣或引爆燃　內媒揭「懶人火鍋」存隱患

俗稱「懶人火鍋」的自熱式方便火鍋，近年備受消費者熱愛。惟有內媒近日報道，不少消費者表示使用自發熱火鍋時，常引發報警器響鬧；又稱該類火鍋產品加熱時會釋放氫氣，用完丟棄的發熱包，更存在爆燃隱患。有發熱包生產廠家辯稱，發熱包發熱時雖產生微量氫氣，並導致煙感器發警報，但強調絕無危險。

發熱包生產商負責人重申，上述隱患並不存在，「沒關係的，如果危險 ，它在市場上也不可能那麼火。你不要想得那麼危險，這些大企業每天都在做。」不過內媒報道就引述上海市消費者權益保護委員會（下稱「上海消保委」）通報，稱當局曾對20件自熱方便火鍋類產品測試；結果顯示，測試的發熱包均屬「遇水放出易燃氣體的物質或混合物」，存在一定隱患。

報道又指出，上海消保委在此次試驗中，還將反應過的20個樣品發熱包再浸沒於水中；結果表明有14件樣品的發熱包，出現了不同程度的持續放氣現象，反應持續時間均超過3分鐘，最長可達8分鐘。

該報道引述專家言論，稱若發熱包反應後釋放出的氫氣量，在環境中正好處於氫氣的燃燒極限，亦即空氣中氫氣的佔比達到4%至75.6%間，就有可能引發燃爆風險。專家強調，在一些密閉或半密閉的空間，比如車內，都會存在類似風險。

該專家認為，「比如說長途大巴行駛過程中，夏天開着空調，車廂是密閉的環境。大量地使用自熱火鍋，就有可能導致氫氣累積。如果達到了爆炸下限濃度，碰到一點火源，比如身上的靜電，或是電路的火花，就足以引發爆燃事故。」該內媒報道又稱，目前市場上並無一款自發熱產品，針對上述問題作出明確警示。

報道提到，內地民航系統已全面禁止攜帶自發熱產品上飛機；而廣西當局早前也頒布鐵路安全管理條例，明確規定禁止在動車上使用自帶加熱的食品。報道補充，對於相關現象，上海消保委正協調相關專業機構，對上述新興產品展開安全評估和調研，並盡快推出相關標準或規範，讓消費者更安心使用自熱火鍋產品。