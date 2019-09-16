藍營選情明朗化　郭台銘宣布不參選台灣總統

台灣的鴻海集團前董事長郭台銘日前宣布退出國民黨，輿論認為他有可能獨立參選來年總統大選。郭台銘周一（16日）深夜發聲明，稱經再三思考後，決定不參與2020年台灣連署競選總統。他強調雖然不參與總統選舉，但並不表示他放棄參與政治事務。

郭台銘的聲明稱，他參選的初衷是希望能夠帶領台灣社會齊心拚經濟，但投身選戰以來，他看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹。他希望讓社會在關注台灣領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是決定不參與2020聯署競選總統。但當台灣需要郭台銘的時候，他永遠都在。

他知道決定會讓很多支持者難以接受，他除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲謝謝，感謝台灣民眾一直以來對他的支持與愛護。他會持續積極推動他所提出的政策，期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力。

郭台銘退出選戰一事早現端倪，他日前高調退出國民黨，痛斥該黨由大量「百年世襲」的中常委把持，守舊、迂腐的人將自己的利益、政黨利益放在台灣利益之前。郭的幕僚事後多次放風，表示郭會在中秋節前後宣布參選，但郭此後一直沒有任何大動作。外界分析指，郭台銘今次不選，高雄市長韓國瑜將進一步保住藍營的基本盤，面對被呂秀蓮分薄票源的蔡英文總統，扭轉敗局的機會大增。