號稱8天就追到女神　「代追服務」內地網絡爆紅

相信不少人都經歷過因沒勇氣或沒經驗，導致錯失心目中的男或女神。有見及此，內地近期有不少網商推出「代追服務」，顧客只要付款，便有「代追員」協助追求男女朋友，甚至有「挽回服務」，協助挽留另一半。惟內媒記者暗訪發現「代追」服務亂象頻生，收費貴服務質素參差；有專家指出，「代追」存在欺詐成分，亦令雙方無意培養愛意。

內媒記者在電商平台以「代追」為關鍵詞搜索，發現提供「代追服務」的網店數目多不勝數，其中不少網店均宣稱「8天追女（男）神」、「百分百保證效果」、「不成功100%退費」等。該些網店的月銷量由數十至數百均有，在瀏覽多網店後，內媒發現所謂「代追服務」，主要是教顧客如何搭訕、約會技巧等；顧客付款後，亦可與「代追員」聯絡，把與心儀對象微信聊天截圖發予他，他會即時回覆，再讓顧客複製貼上他的話發給心儀對象。至於「挽回服務」的方式亦類似，但內容的則是設計偶遇等，助顧客挽回前任。

收費方面，各間網店不盡相同。其中有網店的「代追服務」，8天就收費521元（人民幣．下同，約586港元），1個月收費2000元（約2252港元）；至於「追到底」則收費5200元（約5857港元）。網店客服人員透露，相比之下，購買「代追」的多為男生，而購買「挽回」的女生比較多。

內媒記者假扮顧客與「代追員」聯繫，對方先詢問心儀對象的年齡和職業等基本訊息，以及兩人間的情感狀態，又展示自己以往的客戶評價。被問及成功率時，「代追員」坦言要視乎心儀對象本身對追求者的好感；「代追員」又指，由於顧客在追求過程中，亦學習到知識和技巧，因此不成功亦不會全額退款，最多只能退還30%。

擁有10多年經驗的婚姻家庭諮詢師莊麗萍指，愛情需要雙方共同培養，「代追服務」實際上存在欺騙成分，只能騙得一時，「畢竟不是你自己在跟對方溝通相處，人在這個過程中得不到真實的成長，沒辦法實實在在愛起來」。她又指，即使追求成功，兩人在一起後亦很可能鬧翻而分手。她認為，要達到情感咨詢上專業性，需要時間的積澱和成功的案例實踐，這種服務自稱的專業性有待考量。