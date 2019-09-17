代追員零經驗資格照入職　律師︰難確保服務質素

「代追服務」近期在內地爆紅，不少單身人士均視之為「福音」。然而內地傳媒記者發現，「代追員」入職門檻極低，即使零戀愛經驗亦可擔任，但網店每每宣傳「代追員」擁有豐富經驗、專業資格。另有內地律師指出，網店「先付錢，後服務」存在風險，難以確保服務質素。

雖然不少網店宣稱，「代追員」均擁有5、6年代追經驗，且擁有「心理咨詢師」和「婚姻家庭咨詢師」等資格，然而內地記者在提供虛假訊息後，竟成功加入「代追員」的工作群。不一會，工作群便發布一條「代追女生兩天」的招聘訊息，指「代追員」性別不拘，每天工作2至3小時，每晚9時起開工，又強調「顧客體驗好會下長期單，有經驗的來」。

記者表明接單意願後，客服便把顧客的微信號發給記者，且只告知「顧客的意思就是教他怎麽聊天怎麽找話題，應該挺容易的」，根本未有核實記者的經驗或身份。記者與顧客聊天後發現，該女生對顧客毫無興趣，但客服得知後，立即提醒記者︰「別說不好追，讓他放棄之類的話，聊滿兩天管他呢。」

工資方面，該網店提供的代追2天收費是158元（人民幣．下同，約178港元），惟記者完成工作後，只能獲得25元（約28港元）。

有內地律師指出，「代追服務」採用先付錢，後服務的方式，存在一定安全風險，不排除商家出於其他目的，提供低質服務的可能性。另外，顧客發出的截圖中涵蓋隱私內容，顧客將冒着隱私洩露的風險。