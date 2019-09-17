花錢買假證開車遭識破　戇男舉報製作者︰快退款！

湖南衡陽耒陽市一名伍姓司機，早前花費數千元（人民幣．下同）透過黑中介，製作一張假駕駛證及身份證後，自以為天衣無縫，日前更在遭交警截查時，還坦蕩蕩向交警出示假證，結果被識破。伍男後來認為製假證者做工不精，反向警方舉報，要求製作者退還款項，但最終被警方行政拘留。

事發於上周四（12日）中午，交警利用緝查布控系統，查處重點交通違法行為時，發現一輛私家車逾期未有年檢，便派出警員截查私家車。司機被查時，毫不猶豫地向警員出示證件，惟警員仔細一查，就發現證件有問題，最終揭發伍男根本沒有駕駛證，而他出示的假證錄取的訊息，源自與伍男同村同姓氏的村民，兩人姓名只有中間一個字不同，不仔細觀察難以看出破綻。

伍男被捕後承認，自己去年買車後，因沒有駕駛證，便花予2600元（約2928港元）購買了2本假證件；由於伍男早前違法被查時，曾成功用這套假證「過關」，故他便以為自己所持假證與真證無異，就毫無顧忌地開車。

更可笑的是，伍男見事已敗露，不但未有自我檢討，反而直斥製假證者技術不精，並向警方舉報假證製作者和提供資料，妄圖通過警方取回製作費2600元。最終，伍男因涉嫌無牌駕駛、使用偽造駕駛證、車輛未年檢等，被警方罰款4700元（約5294港元）及行政拘留12天；至於製作假證的疑犯則另案查處中。