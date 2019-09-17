兩月大女嬰疑被餵冰毒暴斃　生母涉過失殺人被捕

台灣宜蘭縣一名年僅2個月大的女嬰去年10月暴斃，法醫經解剖遺體後，揭發女嬰是冰毒中毒致死；檢方懷疑女嬰曾被人餵食冰毒，便將吳姓生母及其張姓男友拘捕。雖然吳婦否認曾餵女兒吸食冰毒，仍被警方依過失致死罪移送法辦，至於張男只曾協助吳婦把女嬰送到醫院，故獲不起訴處分。

據了解，法醫經解剖後，確認女嬰死因是呼吸道感染，加上照顧者濫用藥物、患有肺炎等，均造成女嬰呼吸衰竭及藥物中毒。吳婦辯稱，自己平常只餵女兒喝奶粉，以及與女兒一起睡；她強調，自己雖有施用毒品紀錄，但未曾餵女兒吸食毒品。

吳婦又指，在女兒死前一晚，她餵食女兒喝牛奶，但女兒不太吃得下還嘔吐，她只好哄女兒入睡；早上起床後，她發現女兒嘴唇發紫、沒有心跳，便在張男協助下，把女兒送到醫院。

張男供稱，他當天前往女友家探望時，發現吳婦抱着女嬰跑出來，便立即把2人載到醫院，根本不知道發現甚麼事；他亦承認自己曾吸食冰毒，惟否認曾餵毒。檢方認為，吳婦與張男說詞相同，張男載吳婦、女嬰前往就醫，難以認定張男有過失致死罪嫌，故決定不起訴，吳婦則另案偵辦當中。