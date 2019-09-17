台媒揭郭台銘棄選關鍵　柯文哲拒當副手

鴻海集團前董事長郭台銘周一（16日）深夜11時許，突發聲宣布不參加台灣的2020年總統選舉，大出所有人之料。有消息指，郭在公布不參選前，曾約台北市長柯文哲見面並邀對方出任其副手，但柯拒絕，郭最終因找不到合適的副手人選，唯有棄選。

郭在聲明中強調，有關決定不是被任何人影響，而是希望社會在關注選出新領導人時，能回歸理性思考和政策的討論。但報道引述消息人士稱，郭面臨國民黨內很大的壓力，原本跟他有交情的朋友都不發聲。報道又指，按照規定申請以連署方便參選總統須同時登記副手人選，郭周一致電柯文哲邀其晚上見面商討談，但柯最後婉拒當其副手。之後郭再與國民黨副主席郝龍斌及資深傳媒人趙少康長談近2小時，最後決定棄選。

另有報道指出，郝龍斌在過去個多月來與郭見面6次，力勸其勿退黨參選，又指其父親、台灣的前行政院長郝柏村「一生保台反獨」，既然郭有共同使命感，希望郭能繼續留在黨內打拚，免讓蔡英文連任。據指，郭當初正是因郝柏村鼓勵下參加黨內初選。

至於柯文哲周一晚在郭宣布棄選後，表示接下來將認真準備其創立的台灣民眾黨參與來年立委選舉，力爭國民黨及民進黨未來在立法院議席不過半。柯周二（17日）上午再發聲明，坦言對郭棄選的決定，他「只比你們（記者）早幾分鐘知道」。他承認，郭曾邀他擔當副手，但他認為當副手不如自己選因而拒絕。對合組第三勢力參選破局，柯歸咎於「這是郭董有他的人情事故」。