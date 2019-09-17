台駐所羅門群島大使館降旗閉館　正式撤走

所羅門群島周一（16日）決定與台灣斷交，改與中國大陸建交。台灣駐當地大使館周二（17日）上午舉行降旗典禮，現場據指氣氛悲傷。而針對台灣的外交部長吳釗燮在任1年7個月內，斷交了4個邦交國，台行政院長蘇貞昌表示，大陸再用金錢引誘使得台方邦交受挫，各界應團結一心，繼續致力捍衞台灣的國際空間及友誼。

台灣駐所羅門群島大使館降旗典禮在當地9時半許舉行，約200多名台僑、當地民眾和澳洲人參與。根據蔡英文總統指示，大使館會在當日關閉，所有派駐當地的技術團及醫療團成員也將被撤回。有台僑表示，所國首都霍尼亞拉市政府上午有民眾聚集抗議，以示不滿總理府決定與大陸建交對的決定，而市政府為安全起見，宣布市內學校停課一天。

對於外界有指吳釗燮應為斷交負起責任，蘇貞昌表示，台灣面臨艱辛的外交處境，大陸是無所不用其極拉攏台方友邦，但另一方面台灣在國際社會上盡心盡力，和國際社會互動往來獲得尊重；而吳釗燮過去領導外交同仁對美國展現最好的情況，有了最先進的武器，外界都應該對外交人員予以最大的鼓勵。