柯文哲：市政與大選難兼顧　從沒說過選總統

針對鴻海集團前董事長郭台銘，周一（16日）深夜宣布棄選台灣明年的總統大選。與其結盟的台北市長柯文哲周二（17日）上午表示，他對郭的決定表達尊重理解，將來會繼續保持合作關係，預料大選將回歸藍綠對決態勢。柯又指，自己從頭到尾沒說過要選總統，也證實婉拒當郭的副手一事。

柯文哲周一晚表示，接下來將認真準備其創立的台灣民眾黨參與來年立委選舉，力爭國民黨及民進黨未來在立法院議席不過半。他周二再發聲明，坦言對郭棄選的決定，「只比你們（記者）早幾分鐘知道」。他承認，郭曾邀他擔當副手，但他認為當副手不如自己選，因而拒絕。對合組第三勢力參選破局，柯歸咎於「郭董有他的人情事故」。

柯強調，市政與總統大選難兼顧，選完市長即投入大選不正常，故他始終對參選總統興趣不高。他又直言藍綠雙方把他當假想敵，若他現在說不選，「兩黨初選是否重辦？」他又稱，台灣現階段要解決的是治理問題，但藍綠雙方的候選人只討論選舉輸贏，從未表示如果當選的話，到底台灣會變成甚麼樣子。

柯文哲進一步指出，現行體制下，要進軍立法院就不得不組黨，特別是不分區立委，因此他成立民眾黨，希望可以把價值理念帶進立法院推廣和實踐。

此外，與郭、柯結盟的前立法院院長王金平就事件回應，證實周一晚有接獲郭台銘的事前通知，周二早上也去過對方家中與其溝通，「他不想登記，我們給他尊重」。二人會面期間未有談及柯文哲。王指出，他以平常心看待郭的決定，至於自己會否參選到底，他還是會隨着因緣走；又未正面回應是否跟親民黨合作，「那是未來再說嘛」。

親民黨組織部主任張碩文則重申，黨主席宋楚瑜沒有積極的參選態度，但該黨會做好獨立參選或與其他盟友一起合作的準備；又指出台灣目前面臨嚴峻處境，親民黨有責任整合中間力量捍衞民主。