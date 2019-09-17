嚴防十一恐怖活動　趙志克要求加強情報搜集

十一前夕，中國國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作視像會議周一（16日）北京召開。公安部長兼國家反恐怖工作領導小組組長趙克志表示，會嚴防暴力恐怖活動，做好新疆反恐維穩工作，防範各類風險隱患。

趙克志在會上發表講話時指出，當前中國反恐形勢總體平穩，新疆持續穩定，但反恐形勢依然嚴峻複雜。各地區各部門要進一步增強做好十一安保反恐工作，從嚴從實從細落實各項反恐措施，要打好新疆反恐維穩組合拳，最大限度化解各類風險隱患。

他又要求各部門做到情報資訊和偵察打擊到位，堅持情報先導，包括強化社會面整體防控，嚴格落實寄遞物流「三個100%」制度（即100%開箱檢視、實名制和X光安檢）、實名制購票、安檢查驗、重點目標防範等措施；強化應急準備措施，確保一旦遇有突發情況，能夠快速及穩善應對。

另上海合作組織地區反恐怖機構理事會第35次會議，上周四（12日）在俄羅斯聖彼德堡市舉行。會上決定加強對實施或涉嫌實施恐怖主義、分裂主義或極端主義犯罪人員的國際通緝工作。代表中方出席的中國公安部反恐專員劉躍進，期間與俄羅斯聯邦安全總局第一副局長斯米爾諾夫大將舉行雙邊會談，就加強中俄雙邊合作和上合組織地區反恐怖機構框架下的合作達成重要共識。