呂秀蓮與獨派結盟　正式申請連署參選總統

台灣明年的總統大選，除了分別代表藍綠兩黨出選的韓國瑜、蔡英文外，前副總統呂秀蓮周二（17日）在獨派組織「喜樂島聯盟」推薦下完成登記，申請連署成為總統獨立參選人，並宣布由前南投縣長彭百顯當其副手。

記者會上，75歲的呂秀蓮對喜樂島聯盟耐性地與她溝通、說服她表達感謝，亦稱有信心在選舉中獲得成功。她表示，爭取連任的蔡英文在這3個月別太輕鬆，又指郭台銘棄選與她完全無關。

呂秀蓮由於不滿民進黨的台北市長初選作業，去年中宣布離開該黨，但因沒有完成退黨程序，故目前還留有黨籍。當被問及參選會否導致綠營分裂，呂表示她這次出征無分藍綠，而民進黨已非當年的民進黨，所以她「心靈脫黨」，但又提到她還很愛黨，才會仍保留黨證，「任何程序都不重要」。民進黨則表示，將按照程序處理呂的黨紀問題。

對於呂秀蓮登記連署成參選人一事，蔡英文的總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，感念呂過去在台灣民主化過程的努力和貢獻，並尊重其決定，相信支持者都會堅守同一陣線，捍衞民主、自由；而民進黨發言人吳濬彥也表示期盼呂在台灣內憂外患之際，展現智慧，團結對外。

呂秀蓮過去曾因美麗島事件入獄，從政期間歷任立委、桃園縣長等職，並在2000年成為前總統陳水扁8年任期內的副總統。有台媒形容，不少深綠及獨派人士對蔡英文存有心結，加上呂曾任副總統的分量，故值得留意她和喜樂島聯盟結盟，會否分薄綠營選票。