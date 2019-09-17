新聞剖析：郭台銘棄選　學者指選情回歸藍綠對決

鴻海集團前董事長郭台銘宣布不參加台灣明年的總統大選，為大選投下震撼彈，重新盤整。有台灣政治學者認為，如今大選回歸到藍綠政黨對決的局面，選情相對單純化，在各自陣營的支持者歸隊後，投票率高低，以及中間選民、年輕選民的意向，將是決定勝負的關鍵。

台灣輔英科大政治學教授蘇嘉宏接受《東網》訪問時分析，選情已回歸到單純的藍綠對決，其他角逐者實力恐不夠，應不會出現三強鼎立的情況；候選人將以政策來爭取選民支持，但在藍綠旗鼓相當的局面下，投票率的高低將決定誰輸誰贏，特別是對藍營的韓國瑜而言，如何爭取「知識藍」、「經濟藍」選民歸隊，將是他能否勝出的關鍵。

蘇嘉宏又指，若投票率低，將對爭取連任的蔡英文有利，皆因綠營基本盤的投票意願較高，蔡若能爭取到更多中間及年輕選民支持，加上執政優勢，對她較有利；另一個令蔡英文聲勢上漲的因素是香港局勢，但香港局勢若和緩，對蔡的加持將到此為止。

兩岸因素方面，蘇認為韓國瑜是北京當局較喜歡的候選人，因目前兩岸關係客觀來說變化不大，選舉在藍綠對決的情勢下，哪一方能提出可落實的願景，爭取更多中間選民支持，便更有望贏得政權。

蘇嘉宏亦指，經仔細推敲郭台銘的退選聲明，認為郭是指不參加獨立參選的連署，並未表明不接受政黨推薦。他仍可透過親民黨等政黨推薦，突襲式的「借殼上市」參選，但目前來看他以此方式參選的機率不大。