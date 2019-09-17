涉嫌收受巨額財物　貴陽市政協前副主席被雙開

內地官場重拳打貪。中央紀委監察部周二（17日）消息，貴陽市政協前副主席、貴陽國家高新技術產業開發區黨工委前書記、貴陽市白雲區委前書記楊明晉，涉嫌受賄罪，被雙開（開除黨籍及公職）；移送檢察機關依法審查起訴，其違法所得之財物隨案移送。

通報指出，楊明晉嚴重違反政治紀律、國家宗教政策，喪失共產主義理想信念，參加迷信活動，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，超標准配備和使用辦公用房，違規發放獎金；違反組織紀律，自行其是，違規成立工作機構，擾亂正常行政管理秩序，不如實填報個人有關事項；違反國家法律法規，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌受賄罪；且在黨的十八大後不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，現年58歲的楊明晉是貴州息烽人，曾任清鎮市委書記、副市長、貴陽市人大常委副主任、貴陽國家高新技術產業開發區黨工委書記，2017年2月任貴陽市政協副主席，至今年3月受查。

雲南省昭通市前副市長、公安局長李彪（副廳級），利用擔任雲南大理白族自治州公安局副局長、大理市副市長、昭通市副市長、公安局長的職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物；且在辦理涉黑惡案件中玩忽職守，嚴重失職，造成惡劣的社會影響。涉嫌受賄罪、玩忽職守罪，日前由昆明市人民檢察院提起公訴。

公開資料顯示，55歲的李彪於1982年進入大理州公安局，並在該局刑偵大隊工作了16年。隨後出任彌渡縣公安局局長、州公安局國保支隊政委、州公安局副局長、大理市公安局局長、黨委副書記、副市長；他於2015年8月出任昭通市副市長、市公安局局長、黨委書記，直至今年5月受查。

另四川省投資集團有限責任公司前黨委副書記、副董事長、總經理高淳（正廳級），亦因職務便利為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，侵吞公共財物，涉嫌受賄罪、貪污罪，日前由資陽市人民檢察院提起公訴。

公開資料顯示，現年63歲的高淳1987年諺入黨政機關，歷任四川省交通廳人事副處長、交通職業技術學校黨委書記、高速公路建設開發總公司董事長；2010年開始，他先後出任省交通投資集團總經理、黨委副書記、副董事長，至2017年7月被免職。