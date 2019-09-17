內地去年近半數用戶遇網騙　「中獎類」交易詐騙佔多數

內地屢有網絡詐騙案件發生，手法亦層出不窮。國家計算機病毒應急處理中心，周一在天津舉行的「2019年國家網絡安全宣傳周」上發表報告，顯示去年近半數用戶都遇過網絡詐騙；當中「中獎類」交易詐騙，成為了網絡詐騙的主要類型。

該份名為《第十八次計算機和移動終端病毒疫情調查報告》的文件稱，經調查結果顯示，2018年有49.96%的用戶遭遇過網絡詐騙，比上一年增長20.06%；網絡詐騙的方式主要有電話、短信、「釣魚網站」、即時通訊工具、網絡購物、郵件等；其中短信、電話、釣魚網站列前3位，均比上年有所提升。

報告又指，相關犯罪分子利用釣魚網、郵件或短信中的網站連結，向受害人傳播虛假中獎信息，引誘受害者在虛假界面上，輸入自己的帳號及密碼；一旦用戶點擊並填寫個人信息，或向指定帳戶轉帳匯款，疑犯就獲取用戶的個人信息和資金；更稱有不法分子會通過假冒公檢法機構，以法院傳票等方式在受害人上當後，繼續威脅恐嚇，從而實施連環詐騙。

相關調查又顯示，用戶遭遇網絡詐騙後發生經濟損失，佔比為28.09%，比2017年下降2.09%；其中用戶經濟損失金額在100元（人民幣‧下同，約112.3港元）以下區間的佔比最高，為73.42%。報告最後指出，由於成本低廉、獲利豐厚，網絡詐騙在長時間內仍是不法分子牟利的有效手段，網民應加強防範意識，保護個人私隱，警惕網絡詐騙陷阱。