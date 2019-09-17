豐田汽車召回逾45萬輛車　氣囊存安全隱患

國家市場監督管理總局周二（17日）發布公告，3批豐田汽車因副駕駛座的安全氣囊有問題而需召回，當中受影響的私家車逾45萬輛。豐田將為召回範圍內的車輛免費更換其他供應商生產氣囊及膨脹裝置，消除安全隱患。

天津一汽豐田汽車有限公司向監管局備案，決定由即日起召回2003年至2008年生產的125825輛威馳（Viso）汽車，及2004年至2008年生產的313028輛花冠EX（Corolla EX）汽車。

另豐田汽車（中國）投資有限公司決定由10月11日起，召回2005年至2010年生產、部分進口的357輛雷克薩斯（Lexus）SC430汽車，及2006年至2012年生產、部分進口的14807輛雷克薩斯IS、IS-C汽車。

是次召回的車輛，副駕駛座安全氣囊裝配為高田公司生產、未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。當氣囊展開時，其膨脹裝置有可能發生異常破損，導致碎片飛出傷及車內人員。而雷克薩斯IS、IS-C汽車的副駕駛座氣囊的膨脹裝置，因供應商生產時處理不當，可能存在未正確充填點爆火藥的情況，導致氣囊有可能無法正常展開。

意大利汽車品牌瑪莎拉蒂（Maserati）亦將由即日起，召回部分進口2018和2019年款萊凡特（Levante）、吉博力汽車（Ghibli）共711輛。有關車輛因工廠生產時人為因素及操作程序失誤，導致車前頭大燈光束的垂直傾角設置錯誤，導致垂直傾角偏高，高於國家相關強制性標準規定的正常範圍，影響司機視覺。