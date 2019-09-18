坐台鐵無錢補票仲發惡　男子向車長掟安全帽

台灣一名網民周二（17日）在社交網發文，稱當日上午一名吳姓男子在台鐵自強號列車，與車長因補票問題發生糾紛，吳男更向對方怒砸安全帽。鐵路警察到場邀吳落車，後者坦承沒錢補票，車站職員遂幫他購買車票，讓他順利返回彰化。

爆料網民稱，事發在周二早上8時許，年約50歲的吳男搭乘自強371號車次，打算從台中坐到彰化站，詎料坐過了站到達嘉義。列車人員要他補票，他表示自己沒錢，還持安全帽砸打列車長手部。

警方表示，吳男因坐過站要落車，期間與列車長言語溝通差異而爭執，鐵路警察局警員帶吳男落車處理。過程中吳男因情緒激動導致身體不適，惟通知救護人員到場後，吳男又表示不需要送醫，後續交由車站人員處理。

該爆料網民認為，吳男行徑不可理喻，「這種事情竟然發生在我後座，要補票的時候說沒錢，沒錢就不要坐火車啊！打列車長還摔東西，嚇死我了......錄影的時候手都是抖的。現在的人實在太沒理智了！」亦有網民認為，吳男做法不妥，「沒錢幹嘛要搭車，真丟臉」、「罰則太輕沒有人會怕，這種案件才會層出不窮」。