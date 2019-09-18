九一八事變88周年　瀋陽公開新史檔證侵華日軍暴行

今日（18日）是「九一八事變」發生88周年，在事發地遼寧瀋陽，市檔案館前一天首次公開了106件剛完成整理的史檔，主要記錄侵華日軍犯下的戰爭罪行，包括透過偽滿洲國政權在東北種植販賣鴉片，毒害當地人民、平頂山慘案的經過等。

瀋陽市民政局L2-1-440檔案記載，1944年（偽康德十一年)日偽政府強逼奉天市種植鴉片8000畝，產量逾萬兩，另有海洛英、嗎啡；L2-1-440記載，毒化政策至少造成逾478億元的巨額損失；L58-1-15記載，單在全勝堡鄉，上報因吸食海洛英死亡已達200人。

L1-1-290記載了平頂山慘案的經過，1932年舊曆8月16日，日軍撫順守備隊長川上、憲兵隊長小川、派出所所長兒玉、滿多野等日本警察、憲兵百餘人全副武裝將撫順平頂山、千金堡、東山、西山等屯居民約350戶、3000多名男女帶到平頂山西側山崖下，進行開槍掃射，並用刺刀殺死未死者，最後僅10多人逃過一劫。

L2-1-496記載，日軍發動事變後佔領張學良官邸，令張學良蒙受82萬億損失，包括三邊業銀行、張三畬堂、張學良公館的財產。

本次公開的檔案是抗戰勝利後，國民政府為了向日本追討損失，成立了行政院賠償委員，要求各地統計及上報損失情況，整理後得出的資料，分別來自當時的瀋陽市政府、瀋陽市民政局、瀋陽市地方法院、瀋陽縣政府，以及國防部保密局東北工作督導室等。

另瀋陽「九一八」歷史博物館於周一（16日）也舉行了抗戰文物史料捐贈儀式，接收到社會各界捐贈日軍侵華時期的文物、史料203件，包括日軍92式重機槍子彈、工具刀等。