美媒：美軍仍有購入華製無人機 涉海空軍精銳部隊

報道揭美軍仍有購入大疆無人機。圖為大疆「悟」Inspire 1系統無人機。（互聯網）

美國媒體周三（18日）報道，美國國防部去年出於網絡安全顧慮，禁止軍方使用中國製造的無人機，但數月後空軍和海軍仍然為精銳部隊購入華製無人機。美國國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）表示，軍方是獲得採購與維護辦公室特別豁免，屬「個案處理，以應急需」。

去年5月，時任美國前國防部副部長的沙納漢簽署備忘錄，以網絡安全漏洞為由，禁止軍方購買和使用所有商業市場現成的無人機。據知這是源於美國陸軍、國土安全部和國會議員警告指，全球無人機產業領頭羊中國大疆創新（下稱大疆），可能幫助中國政府刺探美國情報。

然而報道引述一份去年8月和11月完成的採購單顯示，當時美國海軍和空軍分別花費了近19萬美元（約148萬港元）和近5萬美元（約39萬港元），購買大疆製造的無人機。其中空軍購買了35架大疆「御」Mavic Pro鉑金版無人機，海軍則購買了大疆「悟」Inspire系統無人機，但數目不詳。

報道引述消息人士指，購買該批無人機的是佛羅里達州第24特戰聯隊，及印第安納州的海軍水面作戰中心克萊恩分部，而該中心主要為海豹突擊隊使用的戰備武器提供工程和技術支持。

報道透過一份獲國防部官員證實的備忘錄顯示，五角大樓在今年6月還批准購買用於「訓練行動」的大疆無人機。報道指，美國軍方承認中國製造的技術帶來安全隱患，但聲稱軍方已開發出解決辦法。

美國國會亦對此事表關注，參議院軍事委員會在《2020財年國防授權法》（NDAA）中已增加一項條款，禁止使用中國無人機，該法案會決定美軍一年的預算，而國會接下來數星期將就此辯論。

對於被指旗下產品會將資料回傳到中國，大疆回應指有關指控「完全是虛假」，強調客戶可自行控制如何採集、儲存和傳輸信息。