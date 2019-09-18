以免「自殺任務」為由騙財　癡情台女網戀假軍官險上當

台灣苗栗縣一名未婚的45歲林姓女子，日前墮入網絡交友詐騙陷阱。一名自稱為美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦的軍官向她稱，自己接到上級指派執行「自殺任務」，要求對方幫他匯款4500美元（約3.5萬港元）給指揮官以助其免除這項任務。林女最後誤信對方，趕緊到銀行匯錢救人，幸被員警及時發現制止才保住血汗錢。

案情指，林女於數月前透過社交網認識該名所謂軍官，對方不斷對她施以甜言蜜語，又透露羨慕台灣生活，不久他就可退伍來台與她相聚，慢慢取得了林女信任。但他日前突然表示自己需執行「自殺任務」，需要林女匯款給他才可免於執行。一開始林女也半信半疑，但最後看到對方情況如此緊急，加上憧憬與他在台相聚，遂於上周三（11日）到台灣銀行苗栗分行匯款。

然而由於太緊張關係，林女不斷看手機的舉止引起了職員和在場員警的關注，她遂坦言自己關心該軍官安危，決定匯款這些「救命錢」，即使受騙也在所不惜。員警等人則不斷向她勸說，並分析指美軍不可能有「自殺任務」也不可以有付錢就能免除任務這回事，再加上該軍官聲稱派駐巴勒斯坦，但卻要求林女匯款到大陸的銀行帳戶，實在可疑。最終林女聽後恍然大悟，得以保住錢財，沒有上當。