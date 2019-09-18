發改委：豬肉價格上漲幅度收窄　趨於穩定

全國多地近日紛紛推出穩定生豬生產的新政策，同時支持生豬養殖能力建設，保障市場供應。國家發改委周三（18日）表示，上月內地物價明顯有結構性上漲，主要表現在食品價格方面。而從近期監測情況來看，豬肉價格趨於穩定，升幅較上月收窄。

發改委發言人孟瑋於新聞發布會表示，今年1月至8月居民消費價格指數（CPI）平均同比上漲2.4%，8月同比上漲2.8%，與7月持平。受非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格明顯上漲，連帶食品價格有較大漲幅。

孟又指，目前豬肉價格趨於穩定，本月11日至17日36個大中城市的豬肉平均零售價格，日均漲幅為0.28%，較上月收窄。水果、蔬菜價格則小幅回落，平均價格較上月分別回落3.2%和2.2%。

孟瑋表示，從物價走勢分析看，十一期間物價可望繼續保持平穩運行，當局將聯密切監測重要民生商品的市場價格變化，按需要及時採取調控措施，保持物價基本穩定。

此外，浙江近期出台多項鼓勵、穩定生豬生產的措施，預計本年底全省生豬存欄量可增加60萬隻以上，2年內將多養540萬隻，生豬年供給量將重回1400萬隻，7成豬肉實現省內供給。近兩個月來，全省各大養殖場已增加了1.5萬隻種豬（指專門用於繁殖的豬類）。