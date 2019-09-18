幕僚稱郭台銘不接受政黨提名　否認與韓國瑜聯絡

台灣的鴻海集團前董事長郭台銘周一（16日）深夜宣布放棄參與2020年的總統選舉，國民黨其後呼籲郭台銘支持該黨總統提名人、高雄市長韓國瑜，韓本人也表示要向郭致意，並親自拜訪。但據郭的幕僚表示，郭宣布棄選至今，「韓國瑜並沒有聯絡過」。

由郭旗下永齡基金會創立的永齡青年平台的執行秘書林家興，周三（18日）在電台節目上談及郭台銘棄選的心路歷程時，被主持問到郭是否會接受親民黨提名，林斷言「他（郭）的個性不會接受」。林表示，郭對於參選的態度已很明確，對未來總統大選相關事務「都不會參與」，也不會給予任何意見。

另談到郭與國民黨的關係，林認為有部分可以諒解，也有部分言論「太過了」。至於外傳台北市長柯文哲利用郭的資源，壯大台灣民眾黨的聲勢，林否認此事。林指出，有申請連署參選的人找過郭幫忙，也有人來談利益交換，令郭覺得很不屑。

對被指沒有聯絡郭台銘，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，韓聯絡他與郭的共同朋友，並安排雙方見面，一旦有具體見面時間，將對外公布。