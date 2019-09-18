曾偉雄赴越南出席部長級會議　加強國際禁毒合作

國家禁毒委副主任曾偉雄應越南政府邀請，本月9日至12日率團前往當地，出席「加強打擊跨國毒品犯罪合作部長級會議」。這次召開會議是為應對越南國內及周邊日益嚴峻的毒品犯罪活動，並進一步加強國際禁毒合作。

據介紹，近年金三角的海洛英、冰毒片劑產量不減，大規模製造晶體冰毒、氯胺酮（俗稱K仔）等合成毒品的活動屢禁不止愈演愈烈，金三角已成為越南和區內各國的主要毒品來源地，對緝毒執法工作帶來巨大挑戰。

會上，曾偉雄介紹了中國在聯合國毒罪辦等多邊機制及與各國的雙邊機制下，開展禁毒合作的情況。他指出，在列管芬太尼方面的努力，以及在打擊毒品製造、毒情監測預警、預防教育和戒毒康復等方面，全面取得成效。他呼籲各國進一步加大資源投入，加強問題對策研究，密切執法安全合作，共同開展毒品治理。

今次會議有約200名代表出席，分別來自中國、老撾、緬甸、泰國、柬埔寨、菲律賓等國的禁毒部門，美國緝毒署、澳洲警方、聯合國毒罪辦等亦有派員參加。

中方代表還包括公安部國際合作局魏曉軍，國家禁毒辦、公安部國際合作局相關人員，以及中國駐越南警務聯絡官。越南副總理張和平出席開幕儀式並致辭，越南公安部部長蘇林主持會議。