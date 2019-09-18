女師潿洲島旅遊期間死亡　警︰未參與傳銷

內地兩名年輕女子近日先後到廣西北海市潿洲島旅遊，卻離奇失蹤，引起外界閞注。北海市警方周三（18日）通報，其中一人龍其樂的屍首上周三（11日）被發現；目前正尋找另一名失聯女子何紅宇。警方指出，二人均未參與傳銷活動。

22歲女教師龍其樂，上月30日從四川宜賓獨自前往潿洲島遊玩，至今月1日晚8時許離開酒店後，便下落不明。翌日凌晨，有民眾在島上的藍橋附近拾到她的一部手機。之後再有民眾在海邊發現一具屍體，經DNA對比後確認是龍其樂。

而19歲高中生何紅宇，於上月23日從江西萍鄉前往潿洲島，入住一間酒店。至同月25日晚離開酒店後便失聯。警方之後在酒店房間內發現她的遺書，「我確實不適合活在這世上，別浪費資源來找我」。

有網民質疑，兩名女子或誤入傳銷組織。警方通報則提到，經調查後，均未發現二人有參與傳銷等違法犯罪行為。何紅宇的親屬則表示，「現在對我們來說，也許她被騙進傳銷組織反而是好消息，因為傳銷可能只是謀財」。何的親屬同時將微信名稱改為「祈禱奇迹」，稱「願用所有一切換平安」。