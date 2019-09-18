網傳高校為禁外賣翻查學生書包　水果奶茶亦不能幸免

湖南永州一間高校實施了禁止外賣進校園的措施，惟有網民周一（16日）爆料指，校方執行期間會安排人員翻查學生的書包，甚至連水果、奶茶都不能帶入校園。為此，校方翌日回應指，該校的確因應去年6月出現學生吃外賣致多人食物中毒事件，而在近期開展相關專項整治，但沒有發現上述翻包查外賣等情況。

爆料網民反映稱，湖南科技學院日前發布通知禁止外賣進入校園，連水果、奶茶都不可以，校方還可會安排人員在宿舍門口進行檢查，部分甚至會翻查同學書包。而就在不久前，該校食堂才剛剛上調價格。隨後兩名學生表示，校方日前召開了新生見面會，表示長期吃沒有安全保障的外賣影響健康，禁止任何使用一次性餐具打包的飯菜進校園、宿舍，但水果、牛奶和奶茶可以帶入宿舍使用，因病等特殊原因也可自備餐具在食堂打飯回宿舍吃。

至周二（17日），校方回應事件，稱經現場調取宿舍樓閉路電視調查，沒有發現網傳的翻包檢查、禁止學生帶飲料、水果進宿舍等情況。至於食堂飯菜漲價問題，校方指今年下半年開學之初，因受豬肉漲價影響，食堂個別檔口私自漲價，而校方已對擅自漲價的檔口進行了嚴厲處罰，並對價格進行了全面公示，設立了舉報電話，目前食堂價格均保持了基本平穩。