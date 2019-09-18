帶危險品入車站遭查 女演員發惡：我是公眾人物你完了！

公眾人物難道毋須守法？湖北宜昌東火車站本月初有女子攜帶壓縮氣罐進站，被發現後竟當場大吵大鬧，又聲稱自己是「公眾人物」，恐嚇警員「你完了」。事後該名年僅20歲的女子，被揭是電視台一名新進女演員劉露，今年初憑演出一套古裝劇嶄露頭角，之前卻幾乎是零知名度。

劉露本月2日前往宜昌東火車站時，被安檢人員發現行李中藏有壓縮氣罐，職員告知不能帶入站。劉露當時稱會找朋友來把氣罐帶走，之後卻趁安檢人員不注意，將氣罐帶入候車室，但被車站長發現，後者要求劉露離開車站。

劉露當時拒絕配合，車站長向警員求助，劉露最終不情願地將氣罐丟棄，然而開始高聲喝罵車站長和警員。警員經多次警告無效，最後將劉女強制帶走，過程中劉女情緒激動，惹來圍觀。

在訊問過程中，劉露態度囂張，又自稱是「公眾人物」，恐嚇警員「你完了」。當警員要求劉露穿上鞋時，她竟稱鞋子價值「5000元」，要求警員給一對襪才能穿上。最終，劉露因涉妨礙公務、擾亂社會秩序，被處以行政拘留5日處罰。

事件曝光後火速登上社交網熱搜榜，網民紛紛湧入劉露的微博留言狠批。周三（18日）她發道歉聲明，承認行為愚蠢，又為事件感到無比後悔和羞愧。另她已更改了其微博帳號名稱，並刪掉所有發文，但恐怕事件對她剛起步的演藝事業將帶來打擊。