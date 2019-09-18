內地擬以競價交易　向市場投放1萬噸儲備凍豬肉

內地非洲豬瘟疫情未止，導致豬肉供應緊張，肉價飆升。為緩和豬肉供應緊張，專門從事國家儲備肉類管理的華商儲備商品管理中心周二（17日）通報，中國擬將以競價交易方式，向市場投放1萬噸儲備凍豬肉；交易時間將於周四（19日）正式開始，每個企業交易成交數量不超過300噸。

通報稱，交易時間為周四下午1時至4時，競價交易則通過北京華商儲備商品交易所系統展開；又稱交易按「同等條件下價高者優先、時間優先」的原則，確定成交企業、成交數量和價格；成交企業不得借機囤積，要將購買的凍豬肉通過有效方式，及時增加市場供給；如不及時投放，一經查實，將取消交易資格。

公開資料顯示，華商儲備商品管理中心成立於1998年，下設八個處室，專門從事國家儲備糖、國家儲備肉類管理、具有獨立法人資格，財務關係隸屬於中央財政。國家儲備糖、國家儲備肉，是國家應對突發性災害和穩定市場，實施宏觀調控的重要戰略物資，調度使用權屬國務院。

據悉，華商儲備商品管理中心作為具體操作單位，受政府有關部門的委託，在國家計委、經貿委、財政部和中國農業發展銀行、華孚集團的指導和監管下開展工作。有內媒報道稱，此次交易的凍豬肉均為國外進口，來自丹麥、德國、法國、荷蘭、美國等地。

報道又引述《中央儲備肉管理辦法》，稱儲備肉是指國家用於應對重大自然災害、公共衞生事件、動物疫情或其他突發事件引發市場異常波動，以及市場調控而儲備的肉類產品，包括儲備活畜和儲備凍肉。國家儲備肉實行常年儲備、定期輪換制；凍豬肉每年儲備3輪，每輪儲存約4個月；凍牛、羊肉不輪換，每輪儲存約8個月；活畜每年儲備3輪，每輪儲存約4個月。