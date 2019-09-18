傳請假3個月備選戰　韓國瑜否認

台灣的總統大選將於明年1月舉行，高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰。有高雄的民進黨議員周三（18日）召開記者會稱，韓將於下月11日連續休假3個月，全力準備參選工作。韓國瑜於下午回應稱：「目前為止，沒有請假規劃。」

高雄市議會將於下周二（24日）開會，審查高雄市政府明年的年度預算，法定會期為70日。有民進黨議員則批評，韓國瑜因請假導致有63日不在議會，違背市民託付給市長的權利和義務。

綠營議員在會上提出三問，一是韓國瑜請無薪假是否事實？若無，那到底何時請假？二是韓到底參不參與總質詢？三是韓已經沒有信用，要不要請假，請以白紙黑字寫下來。同時準備韓國瑜的人形立牌，強調屆時將「拒絕質詢人形立牌」。

民進黨議員強調，下月31日接受議員的總質詢是市長的法定義務，不應規避，如果韓國瑜確定請假3個月，將要求議會調整議程，提前到9月30日開始，在韓請假前完成；至於明年預算，可於明年1月11日再來審查。高雄市新聞局長王淺秋則回應，目前尚未有具體規劃，若有的話會向議會報告。