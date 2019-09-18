東莞公布發展規劃　目標10年後人口破千萬

廣東東莞市官方近日公布一份發展規劃，目標是2030年常住人口達到1020萬，令該市有望繼廣州和深圳後，成為省內第3個人口突破千萬的城市。規劃明確提出，東莞將實施積極的人口調控政策，保持人口增長與經濟社會、資源環境相適應，實現城市穩步增長。

東莞市發展改革局上周四（12日）發布一份關於徵求《東莞市人口發展規劃（2020-2035年）》（下稱規劃）意見的公告，指東莞常住人口規模趨於穩定，由2010年約822萬人增至2018年約839萬人，年均增加2.1萬人，年均增長0.25%。

針對人口調控政策，《規劃》要求該市2025年的常住人口達960萬人；2030年達1020萬；以及2035年達1080萬。換言之，自去年起的17年期間內後，該市常住人口將增加超過240萬人，增幅達28.6%。

有報道指，雖然現時東莞的經濟規模跟國內一線城市仍有距離，但從體現市民生活水準的居民人均可支配收入數據來看，東莞已超過4.9萬元（人民幣‧下同，約5.5萬港元），已追近北京、上海、廣州和深圳由5.5萬至6.5萬（約6.2萬至7.3萬港元）的水平，而相比國內其他二線城市更是遙遙領先。