女子孕檢發現胎中胎　男嬰出生4日即做「剖腹產」

湖北黃岡一名叫王萌的孕婦，今年4月在醫院接受孕檢時，醫生發現胎兒的腹部長有一個包塊，經仔細探查，驚悉包塊內有胎兒的頭部、脊柱和四肢，疑似胎中有胎。王萌今年8月在省婦幼產科順產一名男嬰，醫生4日後再為男嬰做開腹手術，兩小時後順利完成，該嬰兒各項功能恢復良好，並已於周一（16日）出院。

事緣王萌在醫院接受孕25周超聲檢查時，醫生得悉胎兒有包塊一事，惟因無法確診，醫生建議她轉診到省婦幼保健院進一步檢查。得悉胎兒腹部有異，王萌即日下午就到省婦幼保健院，經查發現包塊內有一個完整胎兒的結構，換句話說就是有另一胎兒藏在原本胎兒的肚內，稱為「寄生胎」。

王萌聞訊時坦言難接受，又擔心胎兒發育不良，「我從沒聽說過『寄生胎』，更沒想到自己懷了這樣的寶寶。」經醫生詳細會診病例，並介紹同類病例的情況後，王萌和家屬決定留下孩子。8月24日，王萌在專家幫助下順產一名男嬰，因寄生胎佔據男嬰腹腔三分之一位置，該嬰甫出生腹部便鼓脹起來，惟其他外觀並無異常。

經過術前檢查，醫生4日後為男嬰做開腹手術，發現寄生胎的底部，有很多來自腹主動脈和胰腺動脈的大血管，猶如蜘蛛網一般，任何損傷都會造成大出血。醫生在手術探查過程中，還發現新生嬰兒患有小腸憩室，若不處理或會引起出血、穿孔、感染、腹膜炎、腸套疊等問題，醫生當即決定開刀，最終順利解決。

醫生楊星海表示，寄生胎是罕見先天性疾病，遺傳學又稱「胎內胎」，發病率約為五十萬分之一，是指完整胎體的某部分，寄生有另一個或幾個不完整胎體。寄生胎無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活組織，並隨寄主成長而增大。楊續稱，寄生胎手術他總計做過6宗案例，但像此例頭顱、四肢、脊柱如此完整，還是第一次碰到。