廣州城中村徵地發展　受保護古樹被摘牌標記數字

百年古樹承載着數代人的回憶，但在開墾和發展面前，這些都不值一提。廣州黃埔區的雲埔街近日展開能源工程，將251棵樹用紅色漆油標上數字，找機構幫忙估價出售。部分被列為「古樹名木」、受保護的古樹，其銘牌則離奇消失，疑被人偷偷摘走。村民擔心樹木被毀，向當地媒體求助。事件引起爭論後，市林業和園林局已承諾會做好保護工作。

今年7月底，黃埔區筆村的生產社公布氫能源區項目，將在區內徵收約41畝的土地，位置在東鵬大道以西、連雲路以南的荔枝林。不久後，筆村村民朱女士就發現荔枝林許多樹的樹身都被上漆，有關部門則公布建設項目的文件，列出第三方機構對樹木的估價。

「這些（政府）文件裏面，完全沒有提到古樹名木的保護問題。」朱女士指，村內過往有不少古樹都在修建道時都被斬掉，她非常擔心現存的古樹會得不到應有的保護。

傳媒派記者前往筆村考察，發現村內古樹雖多，整體保護狀況並不理想，331年樹齡的古荔枝樹，除了樹身上標記外，幾乎沒有任何保護措施，另一棵179年樹齡的荔枝樹與一家餐廳「生活」在一起，地面已被硬底化，樹幹上則搭了一個棚子。

至於徵地範圍內一棵掛了「古樹名木」銘牌的古荔枝樹，以前曾掛有牌子，掛牌時間為2013年8月，樹齡264年。但記者在現場查看時，銘牌已不翼而飛。

市林業和園林局負責人表示，政府非常重視對古樹名木的保護，樹齡在100年以上的古樹，城鄉建設在規劃編製和選址時，應當採取措施進行避讓。黃埔區政府負責人則稱，標上數字僅為了方便點算，當局絕對不可能為了徵地做偷偷摘牌的事情。