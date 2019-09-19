台女高材生涉縱火燒死父　母求情：她只是病了

台灣台南一名醫學系畢業的27歲劉姓女高材生，今年5月涉與54歲父親爭吵後，購買汽油回家縱火，導致其父被燒死，母親及弟弟被燒傷。台南地方法院周三（18日）開庭審理案件，劉母出院後坐輪椅前往法院作證，聲淚俱下求情，指女兒只是病了，絕非有意弒親。

據悉劉母雙腳仍纏滿紗布，但仍堅持上庭，並表示女兒大學畢業後，在綠島打工時曾自殺，回家後又一直睡不好，讓她要抱着女兒同睡。劉母指，自此女兒開始行為異常，例如她邊講話邊打自己頭部，稱「甚麼都不記得了，我的腦袋怎麼了」，又經常獨自發呆，情緒不穩，更曾試過捉住她的手，大叫「妳要去看精神科哦」。

劉母曾欲帶女兒就醫但被拒，「想說慢慢安撫，再設法帶她去看醫生，想不到，就發生事情（縱火）了」。劉女弟弟也認同姊姊生病，認為其姊自從綠島返家後，行為便與先前不一樣，但他並不清楚她到底在綠島發生甚麼事。庭訊結束時，法官裁准劉母與女兒說話，然而當劉母緊握女兒的手時，劉女卻面無表情，不發一語。

案發於5月16日，警方追查發現劉女縱火，而她早前3次考醫生執業試均落榜，情緒大受打擊，加上與父口角，疑因此作案。劉女雖否認縱火，但仍遭檢方羈押，她曾在Facebook發文，強調自己一定會成為優秀的醫生，惟部分文字令人不寒而慄：「我的感想是我竭誠並且由衷地希望台灣人以各種非人殘酷的方式死去，我鄭重地保證以上言論發自我的自由意志。」