女子阻夫酒駕後墮河亡　警方：未確定是否自殺

江蘇揚州女子婷婷9月4日晚上，因責怪胡姓丈夫酒駕，後者怒摔其手機；之後2人在河邊再起爭執。婷婷最終離奇墮河而死，胡男辯稱「當時想救她，沒有救上來」。由於事發現場屬監控死角，警方稱，目前尚未查出婷婷墮河的確切原因。

事發當日，兩人相約到居於揚州的姊姊家中吃晚飯，婷婷叮囑胡男酒後勿開車，不料當晚胡男渾身酒氣，獨自駕車前往，婷婷大為不悅。後來，胡男要落樓駕車，婷婷跟上前勸阻，2人在屋苑門口爭執，胡更摔壞妻子手機，2人隨後往沿山河邊走去，終釀成悲劇。

事發後3日，婷婷的屍首出現在與沿山河相隔2公里的新城河。警方綜合分析，指死者尋短的可能性較大，但因現場沒有監控，光線較暗，暫未能下定論。面對警方的查問，胡男僅承認自己酒駕。

婷婷的父親吳宏標表示，胡男一家在事發後態度消極，胡男亦僅與他接觸過1次，「只是來道歉，不提喝酒的事，不說對不起老婆」。他認為，要是胡男沒有醉駕，就不會發生悲劇，「這是導火線」。

婷婷的姊姊則表示，妹妹之所以尋短，是因感到絕望，對今後的生活也沒有指望。她又指，胡男每次喝酒後就動手打人，妹妹都忍着，相信這次是忍無可忍。