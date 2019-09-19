女死者屢遭丈夫酒後家暴　為不揚家醜未報警

江蘇揚州女子婷婷日前因勸阻胡姓丈夫酒駕，雙方發生爭執，婷婷其後墮河死亡，警方尚未查出是自殺或他殺。有內媒報道，她曾屢遭丈夫酒後毆打；又稱後者雖寫下保證書道歉，並承諾賠償，但本性難移，最終釀成慘劇。

報道稱，婷婷今年30歲，胡男則31歲，2人結婚5年，育有兩名分別5歲和1歲的子女，兩人分別持有一間公司。婷婷的父親吳宏標卻稱，女婿尤好杯中物，「喝多了就似變了個人，會動手打人，搞家暴是家常便飯」。吳續指，胡男至少打過婷婷10次，經常打到鼻青臉腫和出血；婷婷為顧及丈夫面子，認為「家醜不外揚」，從未報警。

吳宏標指，起初並不知道胡有家暴傾向，但有一次婷婷被打得「太厲害」，向姊姊哭訴後，方揭發事件。他遂找到胡男，後者承諾是最後一次，胡的父母亦乞求原諒。

吳續稱，及至去年7月，小胡再次酒後打老婆，吳遂勸女兒離婚，但遭拒絕，最終只迫使胡男寫下保證書，讓其承諾戒酒，「做一個有責任感、有擔當的好丈夫」，又稱若再犯錯，便賠償妻子120萬元人民幣（約135萬港元）。