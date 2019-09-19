黑老大賄賂官員　請法院主任乘直升機往澳門豪賭

湖南黑老大文烈宏本年初涉行賄公職人員等15項罪名成立，判處無期徒刑。內媒近日揭發，該案牽涉多名官員，包括時任長沙市公安局常務副局長單大勇、時任長沙市中院政治部主任陳永超、時任長沙市委政法委副書記譚學軍等人，由各人充當其保護傘，案件引起全國掃黑辦關注。

據中國裁判文書網近日公布文烈宏一審刑事判決書指出，有「文三爺」之稱的文烈宏，被指於2011年至2016年間賄賂單大勇、陳永超、譚學軍等人，涉賄金額逾2370萬元（人民幣．下同，約2660萬港元），另270萬港元、2萬美元（約15.6萬港元），以及名貴手錶一隻。陳永超親自證實，2013年10月他在香港理工大學學習期間，文某曾趕到香港，請他乘坐直升機前往澳門賭場玩了4、5個小時，後來他又收下文某給他的16萬港元。

法庭在判決中指出，文某自2002年起在長沙市內開設賭場及放高利貸，又組織他人暴力討債，涉犯直接參與或組織、策劃、指使組織成員犯罪多達40多宗，最終判文某無期徒刑。執法機關更將文某的組織一網打盡，扣押、查封的現金及財物折合達12億元人民幣（約13.5億港元）。

案中的單大勇身為長沙市公安局黨委副書記、常務副局長，充當保護傘，於近月亦因受賄、包庇及縱容黑社會性質組織等罪獲刑17年。內媒披露，文、單二人關係要好，文曾用直升機載對方到旗下賭場，兩次送贈共1500萬元（約1682萬港元）「感謝費」。該案其後被列為去年全國20個重點案件之一。