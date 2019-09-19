涉秦嶺違建別墅被查　前環保局局長羅亞民獲刑12年

因秦嶺別墅違建問題被查的陝西西安市前環保局局長羅亞民，早前因犯受賄罪，被法院判處有期徒刑11年，處罰金100萬元人民幣（約112萬港元）；犯巨額財產來源不明罪，判處有期徒刑7年。數罪併罰，決定執行有期徒刑12年。

中國裁判文書網本月9日公布寶雞市中級人民法院出具的《羅亞民受賄罪一審刑事判決書》。法院指，今年64歲的羅亞民身為國家工作人員，利用職務之便，非法收受他人財物超過987萬元人民幣（約1107萬港元）、6萬美元（約46.95萬港元），數額特別巨大，並為他人謀取利益，構成受賄罪；其財產或者支出明顯超出其合法收入，共計3000多萬元人民幣（約3364萬港元）不能說明來源，構成巨額財產來源不明罪。

寶雞市中院於今年7月18日就該案作出一審判決，除判執行有期徒刑，對羅亞民受賄違法所得依法予以沒收，由扣押機關上繳國庫。資料顯示，羅亞民1997年12月任西安市閻良區委常委、副區長；2002年12月任西安市臨潼區委副書記、代區長；2003年1月任西安市臨潼區委副書記、區長；2005年11月起擔任西安市環境保護局局長、黨委書記；2012年轉任西安市財政局局長。