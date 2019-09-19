廣州銷毀312公斤走私毒品　破非籍男女人體藏毒案

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，廣東省廣州海關周三（18日）集中銷毀一批近年從貨運、旅檢、郵遞渠道查獲的各類型毒品，當中包括海洛英、可卡因、冰毒、大麻、恰特草（俗稱阿拉伯茶），總重312公斤。海關又公布近期破獲的毒案，包括上月一對非籍男女企圖以人體藏毒方式，攜帶逾1.6公斤、市值逾222萬港元的可卡因從埃塞俄比亞入境廣州白雲機場。

這次銷毀毒品行動在廣州南沙舉行，廣州海關緝私局副局長鄭軍在記者會上表示，海關今年首8個月立案偵辦走私毒品案件38宗，拘獲疑犯15人，查獲各類型毒品17.28公斤，當中以大麻及可卡因佔多數。而在當日銷毀的毒品中，則以阿拉伯茶所佔數量最多，共重逾200公斤。

在今年查獲的走私毒品案中，來自北美地區的走私大麻案件有上升趨勢。按查獲渠道分類，經郵遞走私的案件增幅較大；經旅檢走私呈下降趨勢，但人體藏毒案件比例則上升；另通過非設關地利用貨運走私的案件亦有抬頭趨勢。

鄭軍表示，廣州海關近期積極開展「國門利劍2019」及「獵鷹」緝毒等聯合專項行動，開展國際執法合作，堅決防止毒品流入國境。廣州海關又公布多宗案例，當中包括今年8月30日，一對安哥拉籍男女遊客從埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴乘飛往廣州白雲機場，被海關人員查出以人體藏毒走私毒品。經現場和送院檢查，2人共排出143顆、重逾1.6公斤的毒膠囊，經檢驗全部為可卡因。

今次是過去318日第78宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。