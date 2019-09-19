美方提涉疆藏問題引不滿　華外交部：停止干涉中國內政

美國近日不斷提出涉及新疆和西藏的言論，引來中方不滿。中國外交部周四（19日）在北京召開例行記者會，發言人耿爽重申，新疆和西藏的事務屬中國內政，外國無權干涉，敦促美方停止干涉中國內政。

有記者在會上提及，美國白宮正考慮特朗普總統是否在下周二（24日）的聯合國大會演講提涉疆問題；美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧也可能在會上提及相關問題；美方還將召開涉疆問題會議等。耿爽表示，如有國家藉機對他國事務說三道四，干涉他國內政，是不合時宜、不得人心，也不會得逞的。

耿爽重申，近期美方官員多次罔顧事實，打著人權的幌子，對中國治疆政策說三道四，中方對此堅決反對，「涉疆問題是反分裂反暴恐問題」；並敦促美方尊重事實真相，停止以人權為名，行干涉內政之實。

另有記者問及，部分美國議員近日向美國國會眾議院提交「2019年西藏政策及支持法案」，耿爽表示，該法案嚴重違反了國際關係基本準則，向藏獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，中方對此表示堅決反對；又敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，停止推動相關法案。