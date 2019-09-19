網民批人體寫生課「傷風敗俗」　美術院長：大驚小怪

內地網絡近日流傳一組美術課堂教學照片，顯示四川美術學院院長龐茂，親身示範人體寫生。惟照片引起網民熱議，紛紛就「使用人體模特兒」、「該不該畫裸體」發表意見，更有人批評相關課程涉及色情，傷風敗俗。

對於事件在網絡上發酵，龐茂直言感到詫異，「沒必要大驚小怪」，使用人體模特兒是國家允許的、合法的，更指出全球美術學院都提倡這種科學的學習方式，中國早在100年前已有「人體寫生」課程。他表示，我在授課時會教導學生，要把模特兒當作一個靜物看待，「沒有任何邪念」。

有網民批評，「藝術就是耍流氓，甚麼不能畫？非要畫不穿衣服的」。龐茂回應，美術學院畫人體是為了研究其構造，專業人士對網民的心態感到不可思議，他批評這些人是「美盲」，「我們在美學普及上任重道遠」。

畢業於四川美術學院版畫系、獨立藝術家張X表示，人體寫生課是很有必要的，畫人體可以從不同角度了解人體結構，從而在畫面構圖上合理規劃表現。他回憶稱，自己在大學上人體寫生課時，課堂氣氛嚴肅，沒有人嬉笑或害羞，各自畫畫。

張X又指，課程對於模特兒沒有硬性要求，大多是附近的農民工，男女都有，站姿一般是全裸，坐姿和躺姿有襯布，但也不一定會遮蓋重要部位，「主要是為了豐富畫面，讓學生嘗試學習其他物料和人體肌膚的表現差異」。