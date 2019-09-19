人體寫生被批涉及色情 多間院校用照片或模型代替

四川美術學院院長龐茂示範人體寫生，被批涉及色情。據內地媒體報道，目前有部分大專院校因遭受同樣批評，已取消用人體模特兒寫生，相關課程改用照片或者模型代替。

畢業於一間綜合性院校影視動畫學院的汪女士，指出自己是該校最後一批見過人體模特兒的美術生。她表示，大學時期課堂曾出現人體模特兒，引來其他學系的同學透過窗戶偷窺，他們甚至會問一些令人難以啟齒的問題，更有學生家長投訴，後來校方決定就以模型代替真人模特兒，令她感到遺憾。

汪女表示，人體寫生是學美術不可缺少的一堂課，真人的肌肉紋理結構更清晰，不同角度的結構是不一樣的，學生要觀察肌肉在不同光影下的結構變化，跟對着模型畫是不一樣的。

一名就讀於西安某理工大專院校動畫專業的大三學生表示，該校早前亦取消了人體寫生課，轉而用照片代替，學生只能私下自學人體寫生。而校方當時給出的理由是「課程調整」。

而四川大學藝術學院並未取消人體寫生課，院長黃宗賢表示，在藝術教學工作者眼中，使用人體模特兒繪畫是天經地義的，也是開放和文明的表現。他認為取消該課程，是對教學規律的不尊重，「就好比學醫的取消解剖課，學游泳的填平泳池一樣」。