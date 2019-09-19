警方今年已破逾730宗網絡罪案　拘7460人

廣東省公安廳周四（19日）在「淨網2019」專項行動新聞發布會上表示，今年以來共偵破網絡黑產案件730多宗，刑事拘留7460多人，繳獲被洩露或竊取的個人資訊40億多條。

會上介紹，當前網絡黑產業主要分為4類，分別為引流推廣類、提供技術支援類、提供帳號支援類、以及支付通道問題。網路黑灰產業氾濫，令黑產業鏈發展更趨專業，亦令支援各類網絡犯罪的服務商應運而生。

會上舉出多宗案例，包括今年4月，廣州市網警支隊發現一個以吳某、蔣某和覃某等人為首的網絡引流犯罪團夥，以一家空殼公司名義註冊2000多個微信公眾號，挑選社會關注度高的事件為標題，編造和散布虛假資訊，通過公眾號引流，吸引點擊從而賺取高額廣告收入。公安部、省公安廳最終在4月17日派員分赴廣東、湖南、上海等地共拘獲201人，搗毀5家涉案公司，並查獲微信公眾號1300多個、傳播虛假資訊的網頁連結3萬多條，徹底摧毀該犯罪團夥。

另於今年7月，省公安廳網警總隊接獲線索指，深圳某科技公司為多家雜牌手機廠商，在未出廠的手機作業系統植入木馬程式，將手機號碼和短信驗證碼發送給下游黑產業團夥，用作各類網絡帳號註冊服務，每次接碼費用0.4至2.5元人民幣（約0.45至2.8港元）。專案組9月2日在深圳、上海等地同時拘獲63人，查獲涉案手機主機板、電腦、手機、銀行卡等證品一批。而該案也是全國首宗打擊預裝手機後門獲取驗證碼註冊網絡帳號的網路黑產案件。