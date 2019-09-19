傳當局下令拆天主教朝聖建築　觸發上萬信徒朝拜

山西太原的七苦山聖母堂，是知名的天主教朝聖地。近日有消息指，當局要求拆除朝聖地的建築物「上天之門」，引起當地天主教徒關注後，有信眾跪爬上山，到朝聖地大殿內祈禱，後來更有上萬教徒前往參與禮儀。

據指當局上月26日通知太原教區主教，指上天之門因「非法佔地」，需5天內拆除。教區為此一直與有關部門溝通，爭取保留有關建築物，延至下月1日後再作決定。

消息傳出後，約100名包括長者和幼童的教徒，上周三（11日）在風雨天氣下，從山腳跪爬上山，到達朝聖地大殿內祈禱，以示「克苦補贖」，希望上天之門不用被拆。周日（15日）朝聖地主保瞻禮當天，逾萬人不顧當局封路，前往參與禮儀，人數創歷年新高。

據了解，七苦山的建築物，包括山頂廣場12宗徒塑像、上山前的銅蛇像和十字架，去年已遭拆除。位於太原市以南30公里處的洞兒溝堂建於19世紀，是山西天主教最古老的堂區之一。七苦山則位於洞兒溝，山上有七苦聖母堂，每年吸引數以千計的人朝聖。臨近山頂時會見到「上天之門」，門上原安放聖像的壁龕也已被封敝，而門的後方就是中西合璧的祭壇和主殿。