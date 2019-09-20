涉收賄為業者辦事　台前檢察官判囚10年

台灣新竹地檢署前檢察官詹昭書早前已被停職，他被控在任期間，收受業者所贈車輛代步，以及收取賄款替溫泉業者、污泥廠的不法事護航。案件一審獲判無罪，但高院上訴審、更一、更二審均認定詹男涉收賄73萬餘元（新台幣‧下同，約18.8萬港元），判處10年徒刑、褫奪公權6年。台最高法院周四（19日）駁回上訴，全案定讞。

判決指，詹任檢察官期間，替張姓溫泉業者辦事，長期使用業者所贈的9人座私家車、重型電單車；另利用檢察官權勢，協助張入股污泥廠，並索取60萬元（約15.4萬港元）賄款。事後張未入股污泥廠，詹卻催討賄款甚急，前往張的餐廳索取30萬元（約7.7萬港元）賄款，期間全程被錄影；此外詹購買家具，也由張所支付。

新竹地檢署與廉政署據報搜索、拘提詹到案，訊後將他起訴求處重刑，但新竹地院一審認定證據不足，認為詹是利用職務讓張姓、何姓業者陷於錯誤而交付財物，判他無罪。經上訴後，高院、更一審都改判10年徒刑，但遭最高法院2度撤銷發回更審。

高院更二審認定詹男收賄，利用職務上機會詐取財物罪，行為令全體檢察官蒙羞，戕害民眾對司法機關的信賴；且他犯後一再飾卸、否認犯行，將他判刑10年，案經上訴，周四最高法院駁回定讞。