美助理司法部長：中國是美國頭號情報威脅

美國主理國家安全分部的助理司法部長德默斯周四（19日）表示，中國是美國頭號情報威脅，但強調只會就「可疑行為」開展調查，和種族無關，認為華裔美國人社區毋須擔心。

德默斯接受美國公共廣播電台訪問時表示，近11個月有3名美國前情報人員承認為中國當間諜，包括被判20年監禁的中情局前特工馬洛里、以及已認罪等候判刑的中情局前情報人員李振成和前國防部情報局人員漢森。德默斯表示這是史無前例的問題。他說：「當你退後一步看，你會意識到要說服一名美國人背叛國家，你需要接觸多少美國人？我不知道具體數字，但那數字非常顯著地巨大。」而中國想知道的機密範圍也異常廣闊，例如飛機引擎技術、

罐頭的無毒內膜等。

司法部對於中國花了不少精力研究，導致美籍華裔社區部分議員和一些居民擔心執法部門會以種族標籤調查對象。德默斯承認這是個合理的憂慮，但強調司法部將焦點集中在「可疑行為」上，他說：「我們開展調查時不會理會對象的種族特點，我們會看可疑舉動，也會看中國政府的行為。」他再次舉先後被捕的前情報人員為例，當中兩人並不是亞洲人，因此「很清楚地忠誠與否與種族無關」。