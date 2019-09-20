台警破砸店開槍恐嚇案逮25人　警方：疑涉網絡主播糾紛

台灣高雄警方周四（19日）通報，稱在最近3日，接連發生多宗網絡主播互相恐嚇和開槍砸店等糾紛，警方大規模動員偵辦，逮捕涉案25人。當地警政署長陳家欽指派刑事局長黃明昭南下高雄指揮，並召開專案會議，全力偵辦。

通報稱，一名連姓的網絡主播在高雄鼓山區的直播倉庫，以及由其設立、位於前鎮區的一間寵物店，周二（17日）晚分別遭人砸店及開槍恐嚇。警方其後雖介入偵辦，連姓主播的直播倉庫周四（19日）凌晨1時許，又聚集10多輛車輛叫囂，其中1輛白色私家車，更衝撞倉庫的鐵捲門。

當地警方到場後立即鳴槍制止，且將開車的李姓司機逮捕，又將相關涉案人士帶回警局調查，得悉衝突雙方涉及兩名網絡主播。此外，上述位於前鎮區二聖一路的寵物店，周二晚10時30分許，遭10幾名惡煞持棍棒砸店，周四清晨5時20分許，該處又被開槍洩憤，疑犯開4槍後逃逸，並於店家玻璃留下3個彈痕，另1發擊中路旁私家車的後車廂蓋。

警方稱，當局調查後發現上述多宗衝突案，涉事的網絡主播到案後也避重就輕，又稱未與人結怨。高雄市刑大副大隊長陳柏彰則稱，對於連姓網絡主播被恐嚇和寵物店中槍一事，當局正在釐清；目前查出至少兩位主播之間有糾紛，並陸續查緝涉事嫌犯，更強調警方絕對會偵辦到底。