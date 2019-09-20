26歲美女教師地鐵站外離奇失蹤　家屬尋找多日無果

內地網絡周三（18日）熱傳，四川成都26歲中學女教師余治蓉，周一（16日）乘坐地鐵至1號線孵化園站後離奇失蹤，家屬尋找多日仍無音信。警方目前已介入調查，成都地鐵周四（19日）通報，證實余女曾到孵化園站，惟她後來已出站，又指具體出站位置不便透露。

成都警方周四向內媒表示，當局正調查案件，並全力搜尋余女下落。余女的張姓母親則稱，女兒是在周一下午從其任職的武侯區某中學出發，為學校送材料到該區教育局，但因導航錯誤，余女抵達一號線孵化園站附近的成都市教育局，並在該處滯留到晚上約7時才離開。

從相關地鐵站監控畫面顯示，當晚7時16分，余治蓉進入地鐵孵化園站C口後便消失，並同家屬失去聯繫；當時她身穿白色長袖恤衫，下身穿醬色花裙，銀色靴子，背着黑色雙肩包。

成都軌道交通集團有限公司周一向內媒表示，余女當日確曾刷卡進入地鐵1號線孵化園站，但後來已經出站；又稱地鐵每日結束營運後，車站職員會對列車及車站區域例行巡視排查，若發現有滯留乘客，會主動詢問並給予幫助，車站和列車內基本不會有滯留乘客。

有內媒記者前往孵化園站，發現該站周圍目前正展開工程建設，樹立較多擋板，存在監控影片盲區。有乘客對內媒表示，孵化園站位於成都城南的核心地帶，周圍都是政府機關和商業場所，在這樣的鬧市有人失聯不可思議。另有余女的學校同事表示，她工作期間表現正常，沒有任何異樣，「學校正在積極配合警方工作，查找余治蓉的下落。」